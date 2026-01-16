Спортивный врач Дмитрий Бабелюк дал свою оценку повреждению нападающего сборной Украины Артема Довбика, который в ближайшее время подвергнется хирургическому вмешательству для устранения мышечно-сухожильной проблемы в области левого бедра.

«Довбик не поможет сборной Украины в марте и может больше не сыграть в этом сезоне. Нападающий «Ромы» ляжет под нож, чтобы решить свою проблему с сухожилием. Как сообщает Ди Марцио, украинца решили оперировать после рецидива травмы сухожилия прямой мышцы бедра, что совсем не удивляет, учитывая его историю с рецидивами.

Надеюсь, что, скорее всего, игрока прооперируют в Финляндии, где работает самый известный в мире специалист по сухожилиям – Лассе Лампайнен. Традиционно, восстановление от такой травмы длится около 4-5 месяцев, но всё чаще игроки стали идти на этот шаг с целью лучших долгосрочных последствий и предотвращения рецидивов.

Очень поучительная история для всех, а особенно клубного персонала, ведь форсирование восстановления, увеличивающее риск рецидива, может приводить к ситуации, когда лучшим вариантом остается операция и вылет, практически, на полгода, что убивает не только клуб или сборную, но и эмоционально бьёт по игроку и его близким. Здоровья Артему и ждём на полях Европы!» – написал Бабелюк в своем телеграм-канале Hospital Pass.