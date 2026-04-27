Сергей Разумовский

Украинские футболисты Илья Забарный и Роман Яремчук попали в символические сборные 31-го тура чемпионата Франции сразу по версиям двух авторитетных источников — WhoScored и L’Équipe.

Защитник ПСЖ Илья Забарный вошел в команду недели от WhoScored с оценкой 7,3. Нападающий Лиона Роман Яремчук получил еще более высокий балл — 8,6. Оба украинца также были включены в символическую сборную тура по версии L’Équipe, где Забарный получил оценку 6, а Яремчук — 7.

Команда 31-го тура Лиги 1 от WhoScored

Символическая сборная 31-го тура от L’Équipe

Попадание в такие рейтинги стало следствием успешных выступлений обоих игроков в матчах очередного тура Лиги 1. Забарный помог ПСЖ одержать выездную победу над Анже со счётом 3:0, отыграв матч "всухую" и внеся свой вклад в надёжную игру команды в обороне.

Яремчук, в свою очередь, стал одним из главных героев домашнего поединка Лиона против Осера. Украинский форвард оформил дубль и помог своей команде победить со счетом 3:2.