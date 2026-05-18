Сергей Разумовский

Известный статистический портал SofaScore представил символическую сборную сезона-2025/26 в турецкой Суперлиге. В число лучших футболистов чемпионата по итогам кампании попали сразу два украинских игрока Трабзонспора – защитник Арсений Батагов и вингер Александр Зубков.

Оба украинца провели сильный сезон в составе команды из Трабзона и стабильно демонстрировали высокий уровень игры, что отразилось и в итоговых оценках статистического ресурса. Средний рейтинг Батагова за сезон составил 7,23 балла, что стало пятым показателем среди всех футболистов символической команды. Зубков получил еще немного более высокую оценку – 7,24, заняв четвертое место по этому показателю.

Для обоих украинцев попадание в символическую сборную стало признанием их вклада в результаты Трабзонспора на протяжении сезона. Клуб был максимально близок к Лиге чемпионов, однако в предпоследнем туре проиграли борьбу Фенербахче за второе место.

Лучшим футболистом сезона турецкой Суперлиги по версии SofaScore стал полузащитник Бешикташа Оркун Кекчю. Его средняя оценка составила 7,55 балла, что стало самым высоким результатом среди всех игроков чемпионата.

В то же время сезон для Арсения Батагова завершился на очень неприятной ноте. Украинский защитник получил тяжелую травму, из-за которой рискует остаться без футбола на продолжительный период. По предварительным прогнозам, возвращение Батагова на поле может произойти не ранее 2027 года.