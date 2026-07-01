Денис Седашов

Национальная сборная Германии выступила с официальным обращением к болельщикам после вылета из чемпионата мира-2026. Немецкая команда досрочно прекратила борьбу на турнире, уступив в поединке 1/16 финала сборной Парагвая в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:4 пен.).

В пресс-службе Бундестим признали выступление команды неудовлетворительным, отметив обоснованность критики в свой адрес, а также отдельно осудили любые проявления дискриминации и расизма со стороны радикально настроенных фанатов.

Дорогие болельщики! Чемпионат мира в этом году проходил далеко. Но вы были с нами. Вы громко поддерживали нас. И вы ждали от нас большего. К сожалению, на поле мы оказались далеки от поставленных целей. Нам не удалось показать, на что на самом деле способна эта команда. В итоге мы заслуженно и слишком рано покинули турнир. Мы хотели пройти этот путь вместе с вами и заставить Германию гордиться нами. Но на этот раз как команда мы просто не смогли этого сделать. Нам больно. Нам так же больно, как и многим из вас. Принимаем критику нашей игры. Она обоснованна и является частью спорта. Но в футболе нет места ненависти. Мы не потерпим расизма или любых других форм дискриминации. Футбол — это сплоченность и единство, а не разъединение. Спасибо всем, кто был с нами и поддерживал нас. Спасибо за вашу невероятную поддержку. Вернёмся сильнее — вместе с вами. Ваша национальная команда.

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