Владимир Кириченко

Манчестер Сити в матче 34-го тура чемпионата Англии обыграл Бернли (1:0) и впервые с 1-го тура текущего сезона АПЛ поднялся на первое место.

У команды Хосепа Гвардиолы и лондонского Арсенала по 70 очков, но Манчестер Сити имеет более высокий показатель забитых мячей (66 против 63).

Отметим, что у Сити и Арсенала одинаковая разница забитых и пропущенных мячей (+37).

Еще несколько туров назад «канониры» опережали своего соперника на восемь очков, но упустили преимущество, проиграв две последние игры в лиге, включая очный матч с Манчестер Сити.

Командам осталось провести в этом сезоне в АПЛ по пять матчей. Действующим чемпионом Англии является Ливерпуль, Манчестер Сити выиграл трофей в сезоне-2023/2024. Арсенал становился чемпионом страны последний раз в 2004 году.

