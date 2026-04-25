Стала известна оценка Яремчука за фееричную игру в матче Лион — Осер
Украинец в матче оформил дубль
около 2 часов назад
Статистический портал WhoScored оценил игру нападающего Романа Яремчука в матче 31-го тура Лиги 1 Лион — Осер. Украинский форвард стал главным героем поединка и был признан лучшим игроком встречи, получив высокую оценку 8,6 баллов.
Яремчук вышел в стартовом составе ткачей и открыл счет уже на 19-й минуте. Во втором тайме украинец оформил дубль, отличившись на 71-й минуте. Роман покинул поле под аплодисменты болельщиков на 77-й минуте.
Благодаря результативности украинца Лион одержал непростую домашнюю победу со счетом 3:2.
