Эффектное разгром во Львове. Карпаты забили три мяча в ворота Руха в матче УПЛ
За "львов" отличились Костенко, Чачуа, Педрозу
около 1 часа назад
В матче 25-го тура УПЛ Карпаты разгромили Рух.
Команда Франсиско Фернандеса забила дважды в первом тайме. На 24-й минуте Ян Костенко отличился на добивании, а на 39-й преимущество удвоил Амбросий Чачуа.
Во второй половине встречи Жан Педрозу установил окончательный результат после розыгрыша штрафного.
УПЛ. 25-й тур
Рух – Карпаты – 0:3
Голы: Костенко, 32, Чачуа, 44, Педрозу, 57
Благодаря победе Карпаты набрали 36 очков и поднялись на восьмое место. Рух с 20 баллами остается на 14-й строке в таблице.
