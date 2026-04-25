Пощёчина от Ливерпуля. Кристал Пэлас опозорился в АПЛ перед матчем с Шахтёром в Лиге конференций
Команда из Лондона пропустила три мяча
31 минуту назад
В матче 34-го тура АПЛ Ливерпуль на своем поле обыграл Кристал Пэлас.
Хозяева забили дважды в первой половине встречи — отличились Александер Исак и Эндрю Робертсон.
Во втором тайме из-за повреждения поле покинул Мохаммед Салах. Вскоре Даниэль Муньос сократил отставание Кристал Пэлас, но в компенсированное время Флориан Вирц установил окончательный результат.
АПЛ. 34-й тур
Ливерпуль — Кристал Пэлас — 3:1
Голы: Исак, Робертсон, Вирц — Муньос
После этой победы Ливерпуль имеет 58 очков и занимает четвертое место в таблице. Кристал Пэлас с 43 очками идет на 13-й строке.
Кристал Пэлас 30 апреля проведет первый полуфинальный матч Лиги конференций против Шахтера.
