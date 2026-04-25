Невероятный камбэк Баварии перед ПСЖ. Кейн и компания отыгрались с 0:3 в матче с Майнцем
Мюнхенцы проиграли первый тайм с разгромным счетом
около 2 часов назад
В матче 31-го тура немецкой Бундеслиги Бавария на выезде обыграла Майнц.
Хозяева поля выиграли первый тайм с разгромным счетом. На 15-й минуте отличился Доминик Кор, затем преимущество удвоил Пауль Небель, а Шералдо Беккер забил третий мяч в ворота мюнхенцев.
Во втором тайме Бавария сумела отыграться. Николас Джексон и Майкл Олисе сократили отставание до минимума, а Джамал Мусиала сравнял счет. Победную точку в встрече поставил Гарри Кейн.
Бундеслига. 31-й тур
Майнц – Бавария – 3:4
Голы: Кор, 15, Небель, 29, Беккер, 45+2 – Джексон, 53, Олисе, 73, Мусиала, 80, Кейн, 83
Бавария, которая уже обеспечила себе чемпионский титул, имеет в активе 82 очка. Майнц с 34 баллами остается на десятой строчке.
