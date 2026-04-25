Денис Седашов

В матче 31-го тура немецкой Бундеслиги Бавария на выезде обыграла Майнц.

Хозяева поля выиграли первый тайм с разгромным счетом. На 15-й минуте отличился Доминик Кор, затем преимущество удвоил Пауль Небель, а Шералдо Беккер забил третий мяч в ворота мюнхенцев.

Во втором тайме Бавария сумела отыграться. Николас Джексон и Майкл Олисе сократили отставание до минимума, а Джамал Мусиала сравнял счет. Победную точку в встрече поставил Гарри Кейн.

Бундеслига. 31-й тур

Майнц – Бавария – 3:4

Голы: Кор, 15, Небель, 29, Беккер, 45+2 – Джексон, 53, Олисе, 73, Мусиала, 80, Кейн, 83

Бавария, которая уже обеспечила себе чемпионский титул, имеет в активе 82 очка. Майнц с 34 баллами остается на десятой строчке.

