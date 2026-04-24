Стала відома команда-соперник Баварии в финале Кубка Германии
Эта команда второй раз подряд будет играть в чемпионском матче
около 1 часа назад
Штутгарт / Фото - Yahoo
Штутгарт пробился в финал Кубка Германии сезона 2025/26, победив Фрайбург в матче 1/2-й со счетом 2:1.
Команда под руководством Себастьяна Хёнесса второй раз подряд добралась до решающей стадии турнира. В финале швабы встретятся с мюнхенской Баварией.
Решающий матч запланирован на 23 мая и состоится на Олимпиаштадионе в Берлине.
Стоит отметить, что в предыдущем розыгрыше турнира Штутгарт завоевал трофей, победив в финале Арминию со счетом 4:2.
Накануне Бавария обыграла Штутгарт и досрочно стала чемпионом Германии.
