Владимир Кириченко

Штутгарт пробился в финал Кубка Германии сезона 2025/26, победив Фрайбург в матче 1/2-й со счетом 2:1.

Команда под руководством Себастьяна Хёнесса второй раз подряд добралась до решающей стадии турнира. В финале швабы встретятся с мюнхенской Баварией.

Решающий матч запланирован на 23 мая и состоится на Олимпиаштадионе в Берлине.

Стоит отметить, что в предыдущем розыгрыше турнира Штутгарт завоевал трофей, победив в финале Арминию со счетом 4:2.

Накануне Бавария обыграла Штутгарт и досрочно стала чемпионом Германии.