Владимир Кириченко

Главного тренера Реала Альваро Арбелоа могут отправить в отставку. Об этом сообщает издание The Athletic, ссылаясь на анонимные источники в мадридском клубе.

На стадии четвертьфинала Лиги чемпионов мадридская команда уступила Баварии с общим счетом 4:6 и покинула турнир.

В Ла Лиге Реал отстает от первого места на девять очков – на фоне этих результатов руководство может прибегнуть к перестановкам в тренерском составе.

Однако подчеркивается, что решиться на такой шаг боссы клуба могут только после окончания сезона – причина в том, что сейчас уже нет смысла приглашать нового тренера, и что Арбелоа – человек, который предан команде.

Отметим, что испанский специалист улучшил атмосферу в раздевалке, что поможет поддерживать профессиональную обстановку до мая.

Напомним, Арбелоа возглавил Реал в январе 2026 года. Его контракт с командой рассчитан до лета 2027 года.

