Денис Седашов

В матче 30-го тура Бундеслиги мюнхенская Бавария на своем поле победила Штутгарт со счетом 4:2. Этот результат позволил команде Венсана Компани за четыре тура до финиша обеспечить себе чемпионский титул.

Гости открыли счет на 16-й минуте усилиями Криса Фюриха. До перерыва Бавария ответила тремя голами: отличились Рафаэл Геррейру, Николас Джексон и Альфонсо Дэвис. Во втором тайме Гарри Кейн увеличил преимущество хозяев, а в конце матча игрок гостей Чема Андрес установил окончательный счет.

Бундеслига. 30-й тур

Бавария – Штутгарт – 4:2

Голы: Геррейру, 31, Джексон, 33, Дэвис, 37, Кейн, 52 – Фюрих, 21, Андрес, 89

Бавария имеет 79 очков и является недосягаемой для соперников. У Штутгарта 56 баллов — он остается на четвертой позиции турнирной таблицы.

