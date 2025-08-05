Стали известны даты и время начала матчей 3-го тура УПЛ
Матч Эпицентр – Динамо зависит от выступления киевлян в Лиге чемпионов
около 3 часов назад
Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила календарь матчей 3-го тура сезона 2025/26. Игровой тур продлится четыре дня — с 15 по 18 августа.
Расписание 3-го тура УПЛ:
15 августа (пятница)
Рух — Оболонь 18:00
16 августа (суббота)
Александрия — Металлист 1925 13:00
Колос — Карпаты 15:30
17 августа (воскресенье)
Кудривка — Полтава 13:00
Верес — Шахтер 15:30
Полесье — ЛНЗ 18:00
18 августа (понедельник)
Заря — Кривбасс 18:00
Время и дата проведения матча Эпицентр — Динамо будут определены позже. Это связано с участием киевского клуба в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.