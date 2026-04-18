Владимир Кириченко

Реал рассматривает варианты с приглашением Массимилиано Аллегри и Маурисио Почеттино на случай возможной смены главного тренера. Об этом сообщает L’Équipe.

По данным источника, положение нынешнего наставника Альваро Арбелоа остается нестабильным из-за нестабильных результатов команды: вылета из Лиги чемпионов и практически проигранных чемпионских гонок в Испании.

В случае перестановок в тренерском штабе Реал уже рассматривает возможные кандидатуры. Среди приоритетных вариантов – главный тренер Милана Массимилиано Аллегри, который работает с Миланом, а также Маурисио Почеттино, который в настоящий момент возглавляет сборную США.

Напомним, ранее мадридский клуб также рассматривал кандидатуру Дидье Дешама, который покинет сборную Франции после ЧМ-2026.

