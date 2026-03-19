Определились все четвертьфинальные пары Лиги чемпионов-2025/26
Реал сыграет против Баварии, ПСЖ встретится с Ливерпулем
около 4 часов назад
В среду, 18 марта, стали известны все восемь участников 1/4 финала Лиги чемпионов UEFA.
Барселона получила путевку в четвертьфинал, разгромив в ответном матче 1/8 финала Ньюкасл (7:2). Ливерпуль после поражения в первой игре (0:1) разгромил Галатасарай (4:0).
Атлетико по сумме двух встреч оказался сильнее Тоттенхема (5:2, 2:3). Бавария попала в восьмерку сильнейших, разгромив Аталанту (6:1, 4:1).
По итогам прошлого игрового дня в 1/4 финала ЛЧ квалифицировались Реал, Спортинг, Арсенал и ПСЖ.
Пары 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026:
Спортинг – Арсенал
Реал – Бавария
ПСЖ – Ливерпуль
Барселона – Атлетико
Первые матчи 1/4 финала состоятся во вторник, 7 апреля.
