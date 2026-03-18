Барселона забила семь голов Ньюкаслу и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
Дублями в составе каталонцев отметились Рафинья и Левандовский
около 1 часа назад
Барселона разгромила Ньюкасл в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Начало встречи оказалось крайне результативным — к 28-й минуте команды забили четыре мяча на двоих. На голы Рафиньи и Марка Берналя гости ответили дублем Энтони Эланги. Но еще до перерыва каталонцы снова вышли вперед благодаря реализованному пенальти Ламина Ямаля.
Во втором тайме преимущество хозяев стало тотальным. Второй гол в матче забил Рафинья, дублем отметился Роберт Левандовски, а точку в разгроме «сорок» поставил Фермін Лопес.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
Голы: Рафинья, 6, 72, Берналь, 18, Ямаль, 45+7, с пен., Фермін, 51, Левандовски, 56, 61 – Эланга, 15, 28
Первый матч – 1:1
Следующую игру Барселона проведет 22 марта против Райо Вальекано в 29-м туре чемпионата Испании.
