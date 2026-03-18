Денис Седашов

Барселона разгромила Ньюкасл в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Начало встречи оказалось крайне результативным — к 28-й минуте команды забили четыре мяча на двоих. На голы Рафиньи и Марка Берналя гости ответили дублем Энтони Эланги. Но еще до перерыва каталонцы снова вышли вперед благодаря реализованному пенальти Ламина Ямаля.

Во втором тайме преимущество хозяев стало тотальным. Второй гол в матче забил Рафинья, дублем отметился Роберт Левандовски, а точку в разгроме «сорок» поставил Фермін Лопес.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Барселона – Ньюкасл – 7:2

Голы: Рафинья, 6, 72, Берналь, 18, Ямаль, 45+7, с пен., Фермін, 51, Левандовски, 56, 61 – Эланга, 15, 28

Первый матч – 1:1

Следующую игру Барселона проведет 22 марта против Райо Вальекано в 29-м туре чемпионата Испании.

Сейв Лунина против Манчестер Сити попал в топ лучших моментов Лиги чемпионов.