Павел Василенко

В столичном Доме футбола состоялась жеребьёвка квалификационного раунда Кубка Украины сезона 2026/27, где 18 представителей региональных ассоциаций сформировали девять игровых пар. Матчи пройдут с 9 по 11 августа.

Матчи 1/32 финала Кубка Украины состоятся 21-23 августа. На этой стадии к девяти победителям квалификации присоединятся клубы УПЛ, Первой и Второй лиг, а также шесть любительских коллективов.

Отметим, что четыре участника еврокубков – Шахтёр, Динамо, ЛНЗ и Полесье – начнут кубковые состязания сразу с 1/16 финала.

Действующим обладателем Кубка Украины является киевское Динамо, которое в прошлом сезоне в финале переиграло команду первой лиги ФК Чернигов (3:1).

Рекордсменом по количеству побед в турнире является донецкий Шахтёр, который 15 раз одерживал триумф в Кубке Украины.