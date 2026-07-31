Павел Василенко

Украинский футбол пережил еще одну неудачную еврокубковую неделю. ЛНЗ и Полесье завершили свои выступления в турнирах, ни один из представителей страны не добыл победы, а к рейтингу коэффициентов УЕФА удалось добавить лишь 0,125 балла.

Единственный положительный результат принес ЛНЗ, который в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций сыграл вничью с бельгийским Гентом (0:0). Однако в серии пенальти сильнее оказались бельгийцы (4:2), поэтому черкасский клуб завершил еврокубковую кампанию.

Полесье также вылетело из турнира после поражения от Копенгагена (1:2), а киевское Динамо уступило греческому ПАОК (0:2) и не смогло пополнить украинскую копилку рейтинговых очков.

После вылета ЛНЗ и Полесья единственным украинским клубом, продолжающим борьбу в квалификации еврокубков, остается Динамо. В третьем отборочном раунде Лиги конференций киевляне встретятся с азербайджанским «Карабахом». Первый матч состоится 6 августа в польском Люблине, а ответный матч – 13 августа.

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