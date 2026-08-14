Стали известны все пары четвертого раунда квалификации Лиги конференций
13 августа состоялись ответные матчи третьего этапа квалификации турнира
Фото: Х
Киевское Динамо завершило выступление в Лиге конференций. Команда Игоря Костюка в Баку уступила Карабаху из Азербайджана со счетом 0:2 (после победы 1:0 в первой игре).
Также определились все пары четвертого раунда квалификации турнира.
Путь чемпионов
- Викингур Рейкьявик (Исландия) – Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина)
- Шемрок Роверс (Ирландия) – КуПС (Финляндия)
- Дрита (Косово) – Интер Эскальдес (Андорра)
- Проигравший КИ Клаксвик (Фареры) / Лех (Польша) – Рига (Латвия)
- Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Ларн (Северная Ирландия)
Основной путь
- Мотеруэлл (Шотландия) – Фрайбург (Германия)
- Гурник Забже (Польша) – Монако (Франция)
- Интер Турку (Финляндия) – Копенгаген (Дания)
- Хартс (Шотландия) – Рапид Вена (Австрия)
- Тромсё (Норвегия) – Брайтон (Англия)
- Хайдук Сплит (Хорватия) – Ракув (Польша)
- Панатинаикос (Греция) – Градец-Кралове (Чехия)
- Гент (Бельгия) – Хиберниан (Шотландия)
- ПАОК (Греция) – Бранн (Норвегия)
- Аталанта (Италия) – Хапоэль Тель-Авив (Израиль)
- Митьюлланд (Дания) – Риека (Хорватия)
- Рейнджерс (Шотландия) – Яблонец (Чехия)
- Нордшелланд (Дания) – Санкт-Галлен (Швейцария)
- Динамо Тирана (Албания) – Пафос (Кипр)
- Сьон (Швейцария) – Аякс (Нидерланды)
- Брага (Португалия) – Аустрия Вена (Австрия)
- Твенте (Нидерланды) – Карабах (Азербайджан)
- Хетафе (Испания) – Партизан (Сербия)
- Лугано (Швейцария) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)
Матчи запланированы на 20 и 27 августа.
Финал Лиги конференций состоится 2 июня 2027 года в турецком Стамбуле на стадионе «Бешикташ».
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