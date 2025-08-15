Стало известно, что сказал Туран после поражения Шахтера от Панатинаикоса в квалификации Лиги Европы
«Горняки» не смогли пройти греческую команду
39 минут назад
Ассистент главного тренера Шахтёра Керем Яваш после ответного матча третьего раунда квалификации Лиги Европы против Панатинаикоса (0:0, по пенальти – 3:4) сообщил, что сказал наставник «горняков» Арда Туран в раздевалке, которого удалили на 82-й минуте поединка.
«Когда тренер Арда вошел в раздевалку, он отметил, что доволен выступлением, борьбой и игрой наших игроков. Поздравил команду с этим. Также сказал, что после таких результатов в таких играх приобретаешь опыт, и с этим опытом мы будем продолжать прогрессировать. Мы никогда не сдадимся. Наши выступления и стиль игры будут улучшаться», – цитирует Яваша пресс-служба «шахтеров».
Соперником Шахтёра в квалификационном плей-офф-раунде Лиги конференций будет Серветт (Швейцария).