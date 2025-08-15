Ассистент главного тренера Шахтера Керем Яваш на послематчевой пресс-конференции подвел итоги противостояния с Панатинаикосом в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

Донецкая команда проиграла грекам в серии пенальти (0:0, по пенальти 3:4) и вылетела в плей-офф Лиги конференций.

«После такого матча трудно говорить, и, честно говоря, мы одновременно испытываем разные эмоции. У нас молодая команда с качественными футболистами. Это была вторая встреча, и я могу сказать, что мы довольны выступлением как отдельных игроков, так и команды в целом и в первом поединке, и во втором.

Конечно, индивидуальный прогресс наших футболистов отражается на том, как играет команда, – и это нас радует. Мы считаем, что были лучше как в первой, так и во второй встрече, но в конечном итоге футбол – это игра результатов, и нам не удалось достичь желаемого результата. Это огорчает. С другой стороны, мы рады, потому что верим, что движемся в правильном направлении. Уверены, что контролировали игру в обоих таймах.

Во время перерыва мы сказали нашим футболистам, что нужен более высокий ритм и более острая атакующая игра. Во втором тайме удалось это реализовать, у нас были моменты, но не смогли воспользоваться ими сполна», – цитирует Яваша пресс-служба «горняков».