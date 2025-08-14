Сергей Стаднюк

В ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы Шахтер в Кракове вновь сыграл вничью с Панатинаикосом, но проиграл в двухматчевом противостоянии.

Первый тайм прошел почти без моментов с обеих сторон. Команды нанесли лишь по три удара по воротам. И только один из них пришелся в створ. Общий xG на обоих соперников составил всего 0.19 гола.

Палка немного изменилась игра после перерыва. Шахтер пытался доминировать, взяв мяч под свой контроль. Но контратаки Панатинаикоса были слишком острыми. При этом, у «горняков» только в середине второго тайма появилась острота.

Подопечные Арды Турана наращивали обороты. Но все попытки решить дело в основное время решила ужасная ошибка Очеретько. Молодой хавбек пошел в ненужный подкат на своей половине поля и заработал вторую желтую. Тем не менее, «оранжево-черные» могли вырвать победу и в меньшинстве – мяч с метра чудом попал в штангу, а удар на добивании прошел мимо ворот.

В дополнительное время номинальные хозяева осторожно сыграли по счету, пытаясь убегать в контратаки. На последних секундах «горняки» получили право исполнить опасный штрафной, но не смогли его удачно разыграть. А в серии пенальти Назарина с первого удара уже поставил команду в сложное положение, пробив в штангу. В итоге так и пошло: с тремя промахами «горняки» проиграли «лотерею».

Панатинаикос вышел в плей-офф раунд Лиги Европы, где сыграет с турецким Самсунспором. Шахтер отправляется в Лигу конференций, где встретится со швейцарским Серветтом.

Лига Европы. Третий раунд квалификации, ответный матч

Шахтер – Панатинаикос 0:0 (0:0 – первый матч; 3:4 – пен.)

Шахтер: Резник, Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус, Очеретько, Марлон (Назарина, 101), Бондаренко, Невертон, Элиас, Алиссон (Швед, 109).

Панатинаикос: Дронговски, Кириакопулос (Еремеев, 113), Туба, Палмер-Браун, Коциерас (Едвай, 101), Чиривелья, Гнезда Черин (Сиопис, 91), Максимович, Тете (Зарури, 76), Свидерски (Йоаннидис, 75), Пельистри (Манчини, 101).

Предупреждения: Предупреждения: Бондарь, 28, Очеретько, 48, Назарина, 111 – Гнезда-Черин, 52, Коциерас, 92, Чиривелья, 97, Сиопис, 105+1, Туба, 120+2

Удаление: Очеретько, 81 (Вторая ЖК)

Обзор матча будет доступен на странице события Шахтер – Панатинаикос.