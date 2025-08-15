Ассистент главного тренера Шахтера Керем Яваш подвел итоги ответного матча третьего раунда квалификации Лиги Европы против Панатинаикоса (0:0, по пенальти – 3:4).

«Даже вдесятером мы хорошо действовали в обороне, сопротивлялись и были командой, которая имела больше шансов, но пенальти в футболе незаменимы. Именно из-за этих пенальти мы выбыли из основного этапа Лиги Европы УЕФА, куда так стремились попасть. В то же время удовлетворены игрой и выступлениями футболистов. Видим, что прогрессируем. Мы просто расстроены тем, что не смогли добиться результата.

Теперь проведем тщательный анализ этой игры и сосредоточимся на следующем матче УПЛ. После этого сыграем в плей-офф с "Серветтом", чтобы пройти в основной этап Лиги конференций. Верим, что эта команда заслуживает участия в европейских соревнованиях, и уверены, что там будем иметь успех. Я верю, что наша игра улучшится и мы выступим еще лучше на групповом этапе», – цитирует Яваша пресс-служба «горняков».