Тренер Шахтёра: «Это было неудачное решение арбитра»
Специалист остался недоволен работой судей
около 1 часа назад
Ассистент главного тренера Шахтёра Керем Яваш прокомментировал удаление полузащитника донецкой команды Олега Очеретько в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы с Панатинаикосом (0:0, по пенальти – 3:4).
«На 82-й минуте один из наших футболистов получил вторую желтую карточку, и, с учетом компенсированного времени, мы почти половину матча играли вдесятером. Конечно, считаем, что это было неудачное решение арбитра, так как тот эпизод не тянул на вторую желтую. На таком уровне арбитры должны быть более внимательными, ведь играть вдесятером на таком уровне непросто, поэтому мы не разделяем мнение судьи и считаем, что это его решение было неудачным», – цитирует Яваша пресс-служба «горняков».
Соперником Шахтёра в квалификационном плей-офф-раунде Лиги конференций будет Серветт (Швейцария).