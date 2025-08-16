Павел Василенко

Интер Майами снова может рассчитывать на услуги аргентинского форварда Лионеля Месси в матче МЛС против Лос-Анджелес Гэлакси в эти выходные. 38-летний форвард пропустил два матча из-за незначительной травмы мышцы правой ноги.

Месси пропустил матч Кубка лиги против мексиканской команды Нексака в начале августа из-за столкновения с тремя защитниками.

«Лео в порядке, он тренируется с командой с среды. Если ничего не случится, он должен быть в составе на матч», – сказал тренер Интер Майами Хавьер Маскерано изданию The Athletic.

Интер Майами занимает шестое место в Восточной конференции, и помимо лиги, они также соревнуются в Кубке лиги, что потенциально является отправной точкой для завоевания места на будущем Клубном чемпионате мира.

Месси является одним из самых результативных игроков соревнований, лидируя в таблице бомбардиров с 18 голами вместе с Сэмом Сарриджем из Нэшвилла.