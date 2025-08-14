Стало известно, где сборная Украины сыграет выездной матч отбора ЧМ-2026 с командой Франции
УАФ сделала официальное заявление
9 минут назад
Фото - Getty Images
Свой третий выездной матч отборочного турнира ЧМ-2026, против Франции, который состоится 13 ноября, сборная Украины проведет в Париже на стадионе «Парк де Пренс».
Матч начнется в 21:45 по киевскому времени. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Напомним, что свою первую выездную игру отбора ЧМ-2026, против Азербайджана, сине-желтые проведут в Баку, а вторую, против Исландии, – в Рейкьявике.
Соперниками сборной Украины в группе D станут Франция, Азербайджан и Исландия.
