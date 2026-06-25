Главный тренер киевского Динамо Игорь Костюк прокомментировал подписание новичков команды. Ранее столичный клуб официально объявил о возвращении польского защитника Томаша Кендзёры и трансфер экс-нападающего Пари Сен-Жермен Пьера Мунгенге. Слова приводит пресс-служба Динамо.

Руководитель тренерского штаба подробно объяснил роль опытного поляка в обновленном коллективе, а также оценил игровые качества французского форварда.

О Томаше уже говорил – это наш осознанный выбор. Мы с президентом об этом разговаривали. Преимущество в том, что он уже адаптирован, знает игроков, знает команду. Мы общались перед подписанием и пришли к согласию, что он должен быть как правая рука тренера, игрок, который воплощает идеи наставника, разговаривая. У нас была проблема с коммуникацией, думаю, что он с этим поможет.

Что касается Мунгенге – конечно, это качественный игрок, он был капитаном юношеской команды Пари Сен-Жермен, имеет опыт игры в Юношеской Лиге УЕФА. Обладает всеми качествами, чтобы создать конкуренцию для Матвея Пономаренко, чтобы у нас были равноценные игроки в нападении.