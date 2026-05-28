Денис Седашов

Организаторы самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе официально утвердили дату проведения торжественного мероприятия. Нового обладателя Золотого мяча объявят 26 октября 2026 года. Сообщает ballondor.com.

Мероприятие будет особенным, ведь элита мирового футбола соберется не в Париже, а в Лондоне. Организаторы премии решили перенести церемонию в столицу Великобритании, чтобы почтить память легендарного англичанина Стэнли Мэтьюза — первого в истории обладателя трофея, который получил его в 1956 году.

Напомним, что по итогам прошлого года обладателем трофея стал нападающий Пари Сен-Жермен Усман Дембеле.

Мальдера — о критериях отбора в сборную Украины: «Должен расширить знания о игроках».