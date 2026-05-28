Главный тренер национальной сборной Украины Андреа Мальдера на YouTube-канале ТСН рассказал о принципах формирования состава команды и ближайших кадровых планах.

Специалист отметил, что прекрасно помнит многих исполнителей еще со времен своей прошлой работы в украинском футболе, когда они только начинали карьеру. В то же время тренер подчеркнул необходимость тщательного скаутинга, чтобы получить более широкий выбор футболистов перед началом осенних официальных матчей.

Это команда, некоторых игроков которой я уже знаю, потому что видел, как они росли 5 лет назад. Они были еще совсем молодыми, и начинали свою карьеру, и многих из них я сегодня вижу уже как важных игроков. Со многими я был счастлив познакомиться, но я обязательно должен расширить свои знания о многих украинских игроках, которые играют в Европе и в украинской лиге.

Безусловно, я хочу попытаться увеличить возможности выбора. Сейчас, возможно, я делаю видео на основе своих знаний, но поскольку мы находимся на таком этапе сезона, когда он подходит к концу, у меня не так много времени, чтобы увидеть их вживую, в матчах. Поэтому приходится немного полагаться на видео, хотя я хотел бы видеть их вживую.

Поэтому моя самая важная задача, которая начнется с этого момента в июле и августе, когда начнутся новые сезоны, чтобы потом подготовиться к сентябрю, будет заключаться в том, чтобы еще лучше узнать тех игроков, которых я недостаточно знал.