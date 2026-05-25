Яремчук — о назначении Мальдеры: «С большой надеждой ожидаю работу с ним»
Форвард рассказал, что уже общался с новым специалистом национальной сборной
около 2 часов назад
Форвард Олимпиакоса Роман Яремчук, который выступал на правах аренды за Лион, на YouTube-канале ПРОФУТБОЛ Digital оценил назначение Андреа Мальдеры главным тренером сборной Украины.
Нападающий рассказал, как узнал о назначении:
Узнал из интернета. Общался с ним, он мне перезвонил, мы поговорили. Я считаю, у него большое будущее в сборной, поэтому с радостью ждём. Время покажет.
Также игрок прокомментировал слова Мальдеры о смене атмосферы в команде:
Я думаю, что он главный тренер, он должен решать, что нужно улучшить. Надеюсь, ему удастся, желаю ему удачи. С большой надеждой жду работы с ним.
Мальдера удивил назначением действующего игрока в свой тренерский штаб в сборной Украины.