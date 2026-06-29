Павел Василенко

Лионель Скалони остается тренером сборной Аргентины. Диего Монройг из ESPN сообщил, что 48-летний специалист вскоре подпишет новый контракт.

Скалони возглавил сборную Аргентины в августе 2018 года. Под его руководством «альбиселесте» сыграли 97 матчей, одержав 74 победы, 14 ничьих и девять поражений.

Тренер уже достиг впечатляющих успехов с командой, самым заметным из которых является победа на чемпионате мира в Катаре. В 2021 и 2024 годах Аргентина выиграла Кубок Америки.

Сейчас Лионель Месси и компания соревнуются на чемпионате мира 2026. Они прошли групповой этап, победив Алжир, Австрию и Иорданию.

Текущий контракт Скалони действует до конца этого года. По данным ESPN, федерация и тренер достигли устной договоренности о его продлении до 2031 года. Ожидается, что официальное продление контракта состоится после ЧМ-2026.

Аргентина сыграет против Кабо-Верде в 1/8 финала чемпионата мира. Матч состоится 4 июля в 01:00 по киевскому времени.