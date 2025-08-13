Богдан Михайличенко пропустит два матча Полесья в еврокубках из-за дисквалификации. Об этом сообщает пресс-служба «волков».

Защитник получил красную карточку в конце первой игры третьего квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА против венгерского Пакша (3:0).

Напомним, в текущем еврокубковом сезоне Михайличенко провел три поединка в составе Полесья. Кроме того, футболист отметился забитым мячом в матче-ответе второго раунда квалификации против Санта-Коломы (4:1).

Завтра Полесье сыграет второй поединок против Пакша. Поединок пройдет в Венгрии, начало игры в 20:00 по киевскому времени.