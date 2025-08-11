Сергей Стаднюк

Комитет арбитров УЕФА назначил немецкую бригаду арбитров на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций Пакш – Полесье. Об этом сообщает пресс-служба Европейского футбольного союза.

Главным рефери станет Даниэль Шлагер. На линиях ему помогут соотечественники Свен Вашицки и Тобиас Фрич.

Четвертым арбитром назначен Тобиас Райхель. С системой VAR будут работать Катрин Рафальски и Бенджамин Кортус.

Напомним, в первом матче в словацком Прешове Полесье уверенно разгромило венгерский Пакш (3:0). Житомиряне забили дважды в конце первого тайма усилиями Андриевского и Бескоровайного, а после перерыва Леднёв оформил третий гол. В компенсированное время Михайличенко получил красную карточку и пропустит ответную игру. Победитель противостояния встретится с итальянской Фиорентиной в раунде плей-офф.

Следить за всеми перипетиями вокруг матча квалификации Лиги конференций и онлайн-трансляцией игры можно уже в четверг, 14 августа, на странице события Пакш – Полесье на Xsport. Начало – в 20:00.

Интересно, что матч Шахтер – Панатинаикос в Лиге Европы обслужит другая немецкая бригада арбитров.