Главный тренер Карпат Владислав Лупашко рассказал о том, какие изменения в команде привели к ничье в матче второго тура украинской Премьер-лиги против Шахтера (3:3). Слова специалиста передает пресс-служба «зелено-белых».

Я не считаю, что мы были другими. В предыдущей игре мы создали четыре стопроцентных момента. Мы создали не меньше, чем Полесье. Мы снова возвращаемся к тому, что анализируем игру исключительно через результат. Это большая ошибка и проблема нашего общества. Думаю, что в европейских странах это восприятие изменилось.

Согласен, что в этом матче мы продемонстрировали больше характера. Следует понимать, что неделю назад мы играли против команды, которая уже начала сезон. В то время как у нас было много новичков и нервозность. Если бы мы реализовали свои моменты, игра была бы совсем другой.

Победа? Я верил в это. И это была не просто вера, это ощущение от того, что происходило на поле. Мы были ближе к тому, чтобы забить третий гол.

Почему Шахтер, пропуская, сразу забивал? Огромное качество игроков. Вы сами видели, на что они способны сделать в чужой штрафной. Этому сложно противостоять. Если бы мы все время сидели в своих владениях и рассчитывали играть на контратаках – это одно. Вы видели, что мы пытались играть на мяче, поэтому возникали свободные зоны. Качество соперника – невероятное.

Что касается быстрых подач болбоев соперникам, в прошлой игре это был ключевой момент. Первый пропущенный гол. Эти вещи невероятно важны. Конечно, парень в этом не виноват. Я надеюсь, что и в этом аспекте мы будем прогрессировать.

Мы создали большую базу информации на каждого игрока. Мы анализируем командные взаимодействия, индивидуальные действия игроков. Мы работаем с игроками и пытаемся решать проблемы. Мы фиксируем начальный уровень футболиста, его прогресс и отслеживаем это в игре. Мы работаем над этим.

Если после тренировки у нас нет тренажерного зала, то мы обязательно работаем индивидуально. Это, конечно, дополнительная работа для тренера, однако у клуба есть большой объем полезной информации. Даже сейчас, при продаже Кинарейкина, мы предлагали клубу предоставить подобную информацию о игроке: каким он был год назад, полгода назад, как он работал... Классная идея и классная ее реализация. Наша задача – помогать игроку прогрессировать, сколько бы ему ни было лет.

После второго забитого мяча я попросил Домчака быть смелее, увереннее и подсказал, каким образом находить зоны для передачи. Это одна из проблем нашего общества. Как молодые игроки принимают простые решения, стараются играть на поддержание. Это сильно бросается в глаза, когда мы работаем с игроками U-19. Мы хотим играть в другой футбол. Думаю, это для него большой опыт. С каждым таким матчем он будет становиться более качественным.

Особая подготовка к Колосу? Нет, будем готовиться, как обычно. Мы стараемся не разделять подготовку к соперникам и движемся в одном направлении.