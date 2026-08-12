Сергей Разумовский

Стали известны составы ПСЖ и Астон Виллы на матч за Суперкубок УЕФА 2026 года. Поединок состоится на стадионе Ред Булл Арена в Зальцбурге. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Главным арбитром матча назначен Омар Абдулкадир Артан из Сомали. Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный начнет встречу на скамейке запасных. Луис Энрике не включил его в стартовый состав парижан.

🔵🔴 Стартовый состав ПСЖ

Сафонов, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Хакими, Жоау Невеш, Витинья, Заир-Эмери, Кварацхелия, Аклиуш, Дуэ.

Запасные: Шевалье, Забарный, Бералдо, Барколя, Дембеле, Динь, Эрнандес, Маюлу, Мбае, Нджанту, Фабиан Руис, Фернандес.

🟣🔵 Стартовый состав Астон Виллы

Бизот, Кэш, Линделеф, Торрес, Матсен, Камара, Гомес, Макгинн, Хеммингс, Буэндиа, Маджо.

Запасные: Асемота, Райт, Алисон, Баркли, Берроуз, Богарде, Абрагам, Линч, Мингс, Неделькович, Роу, Сиссе.

ПСЖ получил право сыграть за Суперкубок УЕФА после победы в Лиге чемпионов прошлого сезона. В финальном матче парижане встречались с Арсеналом. Основное время завершилось вничью – 1:1, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался французский клуб – 4:3.

Астон Вилла, в свою очередь, стала победителем Лиги Европы. В финале английская команда уверенно обыграла Фрайбург со счетом 3:0.

Победитель матча между ПСЖ и Астон Виллой завоюет первый европейский трофей нового сезона. Для Ильи Забарного встреча может стать дебютной в официальных матчах за французский клуб, если украинский защитник выйдет на поле после перерыва.

Ранее XSport сообщал, где смотреть матч ПСЖ – Астон Вилла.