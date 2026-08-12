Сергей Разумовский

Матч за Суперкубок УЕФА между ПСЖ и Астон Виллой состоится уже сегодня, 12 августа. Игра пройдет на стадионе Ред Булл Арена в Зальцбурге, Австрия. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

В составе ПСЖ может сыграть украинский центральный защитник Илья Забарный. Накануне он вошел в заявку парижан на матч.

Главным арбитром матча назначен Омар Абдулкадир Артан из Сомали. 34-летний рефери станет первым неевропейским судьей в истории Суперкубка УЕФА. Ранее Артан не получил визу для работы на чемпионате мира-2026.

ПСЖ получил право сыграть в Суперкубке Европы благодаря победе в Лиге чемпионов. В финале парижская команда одолела Арсенал – 1:1 в основное время и 4:3 в серии послематчевых пенальти. Астон Вилла, в свою очередь, выиграла Лигу Европы. В решающем матче английский клуб уверенно победил Фрайбург со счетом 3:0.

Для ПСЖ это будет третье участие в Суперкубке Европы. В двух предыдущих случаях парижане проиграли Ювентусу, а в прошлом году завоевали трофей в матче против Тоттенхэма. Основное время завершилось со счетом 2:2, после чего ПСЖ выиграл в серии пенальти – 4:3.

Астон Вилла во второй раз сыграет в этом турнире. Первое выступление бирмингемцев состоялось в 1982 году после победы в Кубке европейских чемпионов. Соперником английской команды стала Барселона. В первом матче Астон Вилла уступила со счетом 0:1, однако в домашней встрече одержала победу – 3:0 после дополнительного времени.

Прямую трансляцию матча на территории Украины покажет медиасервис MEGOGO. В кабельных сетях матч также будет доступен на телеканале MEGOGO Спорт.