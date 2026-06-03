Ассистент главного тренера сборной Украины Андреа Мальдери – Тарас Степаненко – оценил начало своей работы в национальной команде.

«Было немного необычно. Такие смешанные чувства, как будто только что был по ту сторону линии, а сейчас на скамейке. Новые требования, задания. Интересно, как это происходит, сколько задач звучит в наушнике. Интересный опыт, переживаешь, потому что понимаешь, что сделал всё, что должен был перед матчем.

Нам подсказывает тренер, который сидит сверху, мы сразу же анализируем матч, если есть вопросы, сразу есть нарезки видео на айпаде. Это технический процесс. И, в принципе, я думаю, что это хорошая вещь, потому что она позволяет тренеру быстро реагировать на то, что происходит. Если там что-то подкорректировать, то нормальная вещь.

Я ещё не понял, потому что это только начало. Посмотрим, потому что я думаю, что чем больше будет официальных матчей, там уже будет иначе, потому что мы только собрались, товарищеские матчи. И пока что я пробую настроиться на эту работу. Посмотрим, какая будет официальная. Я думаю, будет более напряжённая», – цитирует Степаненко пресс-служба УАФ.