Степаненко впервые в сезоне отыграл без замен
Эюпспор не удержал победу над Карагюмрюком
около 2 часов назад
Тарас Степаненко / Фото - Эрзурумспор
Экс-капитан Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко помог Эюпспору взять очки в дерби против Карагюмрюка. Матч в Стамбуле завершился со счетом 1:1.
Команды обменялись голами Акбаба и Краневиттера в каждом из таймов.
36-летний Степаненко в матче против Карагюмрюка впервые с прошлого сезона сыграл без замен.
Степаненко в текущем сезоне сыграл 4 матча в футболке Эюпспора.
Суперлига. 13 тур
Эюпспор - Карагюмрюк 1:1
Голы: Акбаба, 66 - Краневиттер, 90
