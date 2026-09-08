Павел Василенко

Матч пятого тура чемпионата Нидерландов между Утрехтом и Гоу Эхед Иглс запомнился не только результатом, но и событиями за пределами поля. Поединок начался еще в субботу, однако при счете 1:3 на 65-й минуте его пришлось остановить из-за поведения болельщиков хозяев.

Фанаты Утрехта начали бросать на поле пиротехнику и другие предметы. Арбитр после этого отправил команды в раздевалки. Было принято решение доиграть встречу во вторник, 8 сентября, без присутствия зрителей.

После возобновления игры Утрехт сумел совершить камбэк и сравнять счет. Одним из героев команды стал украинский нападающий Артем Степанов, который реализовал пенальти и помог хозяевам избежать поражения.

Для 22-летнего форварда это уже четвертый подряд матч текущего сезона Эредивизи, в котором он отметился голом. Степанов продолжает находиться среди лидеров бомбардирской гонки чемпионата Нидерландов: столько же мячей имеют еще четверо футболистов.

После достигнутой ничьей Утрехт улучшил свое положение в турнирной таблице и поднялся на 15-е место.

Эредивизи, 5-й тур

Утрехт – Гоу Эхед Иглс – 3:3

Голы: Де Вит, 63, Дидден, 76, Степанов, 90 (пенальти) – Сюре, 18, Тенгстедт, 49, Эдвардсен, 58.