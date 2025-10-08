Павел Василенко

Фабио Каннаваро назначили тренером сборной Узбекистана, где ожидается, что он заработает ошеломляющую сумму денег.

В последние годы Каннаваро путешествовал по европейским клубам в поисках постоянной должности. Он недолго продержался в Беневенто, Удинезе и Динамо (Загреб).

Наконец, через несколько месяцев, он нашел новую работу. Во вторник он официально занял должность главного тренера сборной Узбекистана. Ближайшие месяцы будут для него очень комфортными.

Команда уже вышла на чемпионат мира-2026. В ближайшие месяцы они будут играть исключительно товарищеские матчи.

Corriere dello Sport сообщает, что Каннаваро всё же заработает состояние. Он договорился о контракте, который сделает его одним из самых высокооплачиваемых тренеров в мире.

Ожидается, что 52-летний итальянец будет зарабатывать колоссальные четыре миллиона евро в год. Лишь три менеджера в мире зарабатывают больше: Карло Анчелотти (Бразилия), Томас Тухель (Англия) и Юлиан Нагельсманн (Германия).

Источник приводит пример Дженнаро Гаттузо, который зарабатывает полмиллиона евро в год в сборной Италии и имеет схожие тренерские достижения.

Каннаваро дебютирует на новой должности в ближайшие дни. В четверг, 9 октября, сборная Узбекистана сыграет против Кувейта, а в понедельник, 13 октября, против Уругвая.