Павел Василенко

Фабио Каннаваро, чемпион мира 2006 года и один из лучших защитников своего поколения, близок к новому тренерскому вызову. По сообщениям журналиста Николо Скиры, итальянец ведет активные переговоры с Федерацией футбола Узбекистана и может возглавить национальную сборную уже в ближайшее время.

Для 50-летнего специалиста это станет шансом вернуться в большой футбол после серии неудачных попыток в клубах Европы и Азии. Его тренерская карьера включала Аль-Насср, Гуанчжоу Эвергранд, Беневенто, Удинезе и Динамо Загреб, но результативность оставляла желать лучшего – всего 37 матчей в трех европейских командах.

Несмотря на это, узбекская сторона верит, что имя Каннаваро добавит сборной авторитета на мировой арене. Тем более, что команда уже квалифицировалась на чемпионат мира в следующем году.

Ожидается, что Каннаваро может дебютировать в октябре – в товарищеском матче против Уругвая. Если соглашение состоится, он заменит Тимура Кападзе, который временно управлял сборной.

Это не первый опыт Каннаваро в работе со сборными: в 2019 году он короткое время тренировал команду Китая, но тогда не провел ни одного официального матча. Как игрок, он был настоящим символом Италии: четыре чемпионата мира и победа в 2006 году, когда его назвали лучшим футболистом планеты.