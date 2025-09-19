Павел Василенко

Украинские футболисты лиссабонской Бенфики Анатолий Трубин (вратарь) и Георгий Судаков (полузащитник) провели первую тренировку под руководством нового главного тренера команды Жозе Моуринью.

Легендарный португалец был официально назначен наставником лиссабонцев 18 сентября.

Primeiro treino com José Mourinho no Benfica Campus! 💪 — SL Benfica (@SLBenfica) September 18, 2025

24-летний Трубин в этом сезоне провел восемь матчей, в которых пропустил четыре гола и шесть раз сыграл на «ноль».

23-летний Судаков в этой кампании сделал одну результативную передачу в двух поединках за «орлов».

Бенфика на данный момент занимает шестое место в чемпионате Португалии с 10 очками в четырех встречах.

20 сентября в 20:00 по киевскому времени лиссабонская команда в гостях сыграет против АВС в чемпионате Португалии.