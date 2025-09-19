Судаков и Трубин провели первую тренировку под руководством Моуринью
Португалец уже приступил к работе
Украинские футболисты лиссабонской Бенфики Анатолий Трубин (вратарь) и Георгий Судаков (полузащитник) провели первую тренировку под руководством нового главного тренера команды Жозе Моуринью.
Легендарный португалец был официально назначен наставником лиссабонцев 18 сентября.
24-летний Трубин в этом сезоне провел восемь матчей, в которых пропустил четыре гола и шесть раз сыграл на «ноль».
23-летний Судаков в этой кампании сделал одну результативную передачу в двух поединках за «орлов».
Бенфика на данный момент занимает шестое место в чемпионате Португалии с 10 очками в четырех встречах.
20 сентября в 20:00 по киевскому времени лиссабонская команда в гостях сыграет против АВС в чемпионате Португалии.