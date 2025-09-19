Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью во время официальной презентации в новом клубе не забыл упомянуть о годе работы в Фенербахче. Его слова приводит A Bola.

Идеальный ли сейчас контекст для возвращения? Идеальный контекст для меня - снова тренировать одну из лучших команд в мире. Моя карьера была богатой, я тренировал крупнейшие клубы мира в разных странах. Я ошибся, перейдя в Фенербахче: это был не мой культурный уровень, это был не мой футбольный уровень. Конечно, я выкладывался там до последнего дня.

Конечно, я был расстроен после увольнения, как сейчас Бруну Лаже, потому что никто не любит уходить, но тренировать Бенфику - значит вернуться на свой уровень, а мой уровень - это тренировать крупнейшие клубы мира, - признался Моуринью.