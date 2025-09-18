Официально. Моуринью будет тренировать сразу двух игроков сборной Украины
Бенфика объявила о назначении легендарного специалиста
18 минут назад
Жозе Моуринью стал новым главным тренером Бенфики. Об этом сообщает пресс-служба клуба. В сообщении, направленном в Комиссию по рынку ценных бумаг (CMVM), отмечается:
Бенфика и SAD информируют о достижении соглашения с тренером Жозе Мариу дос Сантосом Моуринью Фелишем относительно подписания трудового спортивного контракта, который будет действовать до завершения сезона 2026/27. Также сообщается, что в течение 10 дней после последнего официального матча сезона 2025/26, на тех же условиях как Бенфика SAD, так и тренер будут иметь право решить не продлевать контракт на сезон 2026/27.
За Бенфику выступают сразу два футболиста сборной Украины, голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков. Последний перебрался в клуб этим летом из Шахтера на правах аренды с обязательством выкупа.
Напомним, Бенфика уволила предыдущего тренера Бруну Лаже после провала в стартовом матче Лиги чемпионов против азербайджанского Карабаха (2:3).
Поделиться