В ночь с 5 на 6 октября в чемпионате Португалии состоялся матч восьмого тура. На стадионе Драгау Порту принимал Бенфику.

Первая половина матча прошла в упорной борьбе без ярких моментов — обе команды лишь по разу попали в ворота, а среди игроков гостей наиболее активным проявил себя Георгий Судаков.

После перерыва картина на поле мало изменилась. Бенфика пыталась вырвать победу и изменить положение в турнирной таблице, но Порту сумел удержать ничейный счет и тем самым сохранить за собой лидерство.

Голкипер Анатолий Трубин сыграл встречу полностью, отметившись двумя важными сэйвами, а однажды его спасла перекладина. Судаков покинул поле на 90-й минуте по решению Жозе Моуринью.

Чемпионат Португалии. 8-й тур

Порту – Бенфика – 0:0