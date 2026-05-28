Судаков неожиданно потерял миллионы в стоимости после обновления от Transfermark
Украинский защитник потерял в стоимости 3 млн евро
около 2 часов назад
Аналитический портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов, выступающих в чемпионате Португалии. Изменения коснулись показателей трёх украинских легионеров.
Полузащитник Бенфики Георгий Судаков потерял в стоимости 3 млн евро. В настоящий момент его трансферная стоимость составляет 25 млн евро.
Оценочная стоимость голкипера Бенфики Анатолия Трубина не изменилась и составляет те же 25 млн евро. Левый защитник Витории Гимараеш Орест Лебеденко также сохранил прежний показатель — 500 тысяч евро.
Самым дорогим футболистом португальской Примейра-Лиги остаётся полузащитник Порту Виктор Фрогольдт, которого оценивают в 50 млн евро.
