Денис Седашов

Определился лучший гол розыгрыша Лиги конференций сезона-2025/26. Пресс-служба турнира опубликовала рейтинг десяти лучших забитых мячей, который возглавил 19-летний бразильский полузащитник донецкого Шахтера Изаки.

Бразилец отличился 12 марта в первом матче 1/8 финала против Леха (3:1), забив ударом через себя. Тогда этот гол также был признан лучшим голом игрового дня.

В топ-10 рейтинга попал еще один футболист Шахтера. Мяч нападающего Эгиналду в поединке против Кристал Пэлас (1:2) занял седьмое место.