Судаков: «Нужно обратить больше внимания на группу атаки Швеции»
Полузащитник назвал сильные стороны шведской сборной
около 2 часов назад
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков поделился ожиданиями от противостояния со Швецией в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2026. Слова приводит УАФ.
Футболист выделил лидеров сборной Швеции и призвал обратить особое внимание на их атакующую линию.
Знаю защитника из Браги — играли против него, потом знаю молодого парня из Тоттенхэма, он тоже хороший. Конечно, Дьокереш, Элванга — это топовые футболисты, очень физически сильные, быстрые. Вот играли против Ньюкасла — Элванга очень быстрый футболист, так что я думаю, что как раз на группу атаки надо обратить больше внимания, но там каждый футболист очень качественный, даже если он условно не такая звезда и о нем не все знают. Я уверен, что шведы — очень сильная команда.
Встреча Украина — Швеция состоится 26 марта в Валенсии на стадионе Сьюдад де Валенсия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
