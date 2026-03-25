«Украина — неплохой соперник»: Барджи оценил силы сине-желтых
Вингер Барселоны заявил, что для него это важная игра
около 3 часов назад
Вингер испанской Барселоны и сборной Швеции Руни Барджи поделился мыслями о матче плей-офф квалификации на чемпионат мира-2026 против национальной команды Украины. Слова приводит Sweden Herald.
Является ли матч против Украины самым важным в моей карьере? Не знаю. Хотя я сыграл много важных игр. Для меня это, очевидно, очень важная игра. Я благодарен за шанс квалифицироваться на чемпионат мира. Мы все должны быть благодарны. Я уже довольно давно жду этой игры. Украина — неплохой соперник. Мы подойдем к игре с уважением. Но мы верим в себя и в качество, которое, как я думаю, у нас есть.
Встреча Украина — Швеция состоится 26 марта в Валенсии на стадионе Сьюдад де Валенсия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04
