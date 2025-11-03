Состоялся матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 между донецким Шахтером и киевским Динамо. Поединок прошел на стадионе Арена Львов и завершился победой горняков со счетом 3:1.

Бывший игрок Шахтера Георгий Судаков, который сейчас выступает за Лиссабонскую Бенфику, отреагировал на успешное выступление донецкой команды в этой встрече.

«Получил удовольствие от классики! Спасибо», – написал Судаков в своем Телеграме.

Шахтер после 11 сыгранных туров лидирует в турнирной таблице, набрав 24 очка. Динамо располагается на втором месте, имея в своем активе 20 баллов после того же числа матчей.